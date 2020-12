Basket | Trento ko sul campo del Cedevita Olimpija Lubiana nel nono round di EuroCup 2020-2021

Leggi su oasport

(Di martedì 8 dicembre 2020) Sconfitta netta per la Dolomiti Energianella nona giornata didi. La squadra allenata da Nicola Brienza è stata battuta dalcon il punteggio di 87-65: è un ko che non pesa minimamente in ottica qualificazione, dal momento che i trentini hanno già staccato il pass per le Top 16, ma influisce sul loro piazzamento finale nel Girone D. Il primo quarto è giocato sul filo dell’equilibrio, con continui ribaltamenti di fronte: un parziale di 0-6 proprio sul finale regala agli ospiti la leadership alla pausa (20-21). L’Aquila in avvio di secondo periodo si spinge fino al massimo vantaggio di sei lunghezze, ma poi subisce un super parziale di 13-0 e cede ai padroni di casa il comando delle operazioni: ...