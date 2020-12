Basket, Eurolega risultati: Milano vince in casa del Khimki Mosca (Di martedì 8 dicembre 2020) Missione compiuta. Milano torna da Mosca, casa del Khimki, con la quarta vittoria nelle ultime 5 partite di Eurolega. Un successo netto, 102-93, centrato con la miglior prestazione offensiva ... Leggi su gazzetta (Di martedì 8 dicembre 2020) Missione compiuta.torna dadel, con la quarta vittoria nelle ultime 5 partite di. Un successo netto, 102-93, centrato con la miglior prestazione offensiva ...

supersonico1986 : RT @Gazzetta_it: La @OlimpiaMi1936 d’Europa vale più di 100 (punti): che vittoria in casa del Khimki - Gazzetta_it : La @OlimpiaMi1936 d’Europa vale più di 100 (punti): che vittoria in casa del Khimki - Eurosport_IT : Shavon Shields da 26 punti e l'@OlimpiaMI1936 migliora il proprio record a 7-4 in @EuroLeague ????????… - zazoomblog : LIVE Khimki Mosca-Olimpia Milano 77-89 Eurolega basket in DIRETTA: Shields fa scappare di nuovo gli ospiti a 5? dal… - El_Mangoosta : Arbitri spagnoli di Eurolega vera feccia del basket europeo -