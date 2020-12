Basket, EuroCup 2020-2021: Virtus Bologna sul campo del Monaco, ultima chiamata per Brescia (Di martedì 8 dicembre 2020) La prima fase dell’EuroCup 2020-2021 di Basket sta per giungere al termine. Tra oggi e domani, infatti, andrà in scena il nono round della seconda competizione europea targata Euroleague Basketball: focalizziamoci sulla giornata di domani, quando le due italiane in campo saranno Virtus Bologna e Brescia, alle prese con situazioni completamente diverse. Partiamo dalla Virtus Bologna, che domani alle ore 19.00 giocherà sul campo del Monaco. La classifica del girone C sorride in maniera evidente agli emiliani, primi con il record di 7-0 e già ufficialmente qualificati alle Top 16. Nonostante ciò, questo match arriva in un momento estremamente complicato per l’ambiente ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) La prima fase dell’dista per giungere al termine. Tra oggi e domani, infatti, andrà in scena il nono round della seconda competizione europea targata Euroleagueball: focalizziamoci sulla giornata di domani, quando le due italiane insaranno, alle prese con situazioni completamente diverse. Partiamo dalla, che domani alle ore 19.00 giocherà suldel. La classifica del girone C sorride in maniera evidente agli emiliani, primi con il record di 7-0 e già ufficialmente qualificati alle Top 16. Nonostante ciò, questo match arriva in un momento estremamente complicato per l’ambiente ...

