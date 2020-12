Barcellona, Pjanic: «Messi non era contento. Juventus? Pirlo è nuovo» (Di martedì 8 dicembre 2020) Le dichiarazioni di Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona ed ex Juventus, sulla partita di questa sera e non solo Miralem Pjanic ha parlato a margine di un evento pubblico in Spagna e Mundo Deportivo riporta le sue dichiarazioni in vista della sfida tra Barcellona e Juventus in programma questa sera. Ecco le sue parole. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 PROBLEMI Messi – «Prima di arrivare al Barcellona si vedeva che Messi non era contento, ora però lo vedo molto motivato. Noi dobbiamo aiutarlo, quando in squadra hai uno come lui devi fare di tutto per vincere». Barcellona – «La squadra la vedo bene, stiamo migliorando e crescendo passo dopo passo. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Le dichiarazioni di Miralem, centrocampista deled ex, sulla partita di questa sera e non solo Miralemha parlato a margine di un evento pubblico in Spagna e Mundo Deportivo riporta le sue dichiarazioni in vista della sfida train programma questa sera. Ecco le sue parole. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PROBLEMI– «Prima di arrivare alsi vedeva chenon era, ora però lo vedo molto motivato. Noi dobbiamo aiutarlo, quando in squadra hai uno come lui devi fare di tutto per vincere».– «La squadra la vedo bene, stiamo migliorando e crescendo passo dopo passo. ...

ZZiliani : Si può dire? #Juventus e #Barcellona si scambiarono #Pjanic e #Arthur a valutazioni insensate solo per mettere un c… - Robyp_ : RT @Pistogolblasta2: #BarcellonaJuventus #UCL È la sfida tra ex: -Tra le fila del #Barcellona: #Pjanic; -Tra le fila della #Juve: #Arthur,… - ENRICORRADINI : STASERA BARCELLONA VS JUVENTUS. SFIDA TRA EX: DA UNA PARTE PJANIC DALL'ALTRA SUAREZ #Juventus #Suarez #rosicate #forzaJuventus - TUTTOJUVE_COM : QUI BARCELLONA - Contro la Juve pronto qualche cambio: Pjanic e Pedri titolari - pastuu9 : RT @Pistogolblasta2: #BarcellonaJuventus #UCL È la sfida tra ex: -Tra le fila del #Barcellona: #Pjanic; -Tra le fila della #Juve: #Arthur,… -