Barcellona-Juventus, Sorrentino: “Dybala? Il Covid lo ha cambiato, non è più il Paulo che conosco” (Di martedì 8 dicembre 2020) Due a uno, è questo il risultato finale del derby della Mole, andato in scena sabato pomeriggio all’Allianz Stadium.La Juventus, che ha sofferto tanto e per grande parte della gara il Torino di Giampaolo, ha rimontato nel finale e fa suo il derby della Mole: a sbloccare il match sono stati i granata sin da subito, grazie a N'Koulou che ha deposita in rete da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I bianconeri, sono riusciti a recuperare grazie a due assist di Cuadrado che prima serve Mckennie e poi Bonucci all’89esimo.Una vittoria importante per la Vecchia Signora, attualmente al secondo posto della classifica a quota 20, a -3 dalla capolista Milan. La prestazione della Juventus, poco lucida e imprecisa, però, non ha del tutto convinto Pirlo e gli addetti ai lavori, soprattutto in vista della gara di Champions League contro il ... Leggi su mediagol (Di martedì 8 dicembre 2020) Due a uno, è questo il risultato finale del derby della Mole, andato in scena sabato pomeriggio all’Allianz Stadium.La, che ha sofferto tanto e per grande parte della gara il Torino di Giampaolo, ha rimontato nel finale e fa suo il derby della Mole: a sbloccare il match sono stati i granata sin da subito, grazie a N'Koulou che ha deposita in rete da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I bianconeri, sono riusciti a recuperare grazie a due assist di Cuadrado che prima serve Mckennie e poi Bonucci all’89esimo.Una vittoria importante per la Vecchia Signora, attualmente al secondo posto della classifica a quota 20, a -3 dalla capolista Milan. La prestazione della, poco lucida e imprecisa, però, non ha del tutto convinto Pirlo e gli addetti ai lavori, soprattutto in vista della gara di Champions League contro il ...

