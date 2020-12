Barcellona-Juventus, Pirlo: “Abbiamo dato continuità al secondo tempo del derby” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Era importante dare continuità al secondo tempo del derby. Siamo entrati in campo con la stessa determinazione e i valori in campo si sono visti. Abbiamo preparato la partita per avere superiorità numerica in mezzo al campo. Sapevamo che avrebbero fatto fatica a leggere gli inserimenti delle nostre mezzale. La squadra è stata poi brava a finalizzare le occasioni create”. Queste le dichiarazioni del tecnico della Juventus Andrea Pirlo dopo la vittoria per 3-0 sul campo del Barcellona che ha permesso ai bianconeri di qualificarsi da primi del girone agli ottavi di finale di Champions League. Una determinazione che il tecnico ora vuole vedere anche in campionato per trovare finalmente quella continuità che è mancata: “Non è facile mantenere la stessa concentrazione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Era importante darealdel derby. Siamo entrati in campo con la stessa determinazione e i valori in campo si sono visti. Abbiamo preparato la partita per avere superiorità numerica in mezzo al campo. Sapevamo che avrebbero fatto fatica a leggere gli inserimenti delle nostre mezzale. La squadra è stata poi brava a finalizzare le occasioni create”. Queste le dichiarazioni del tecnico dellaAndreadopo la vittoria per 3-0 sul campo delche ha permesso ai bianconeri di qualificarsi da primi del girone agli ottavi di finale di Champions League. Una determinazione che il tecnico ora vuole vedere anche in campionato per trovare finalmente quellache è mancata: “Non è facile mantenere la stessa concentrazione ...

