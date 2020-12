Barcellona-Juventus oggi: probabili formazioni, orario, tv, streaming Champions League (Di martedì 8 dicembre 2020) Il calcio in Europa vede proseguire la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale martedì 8 dicembre, vedrà scattare il programma della sesta giornata. Uno dei match previsti alle ore 21.00 sarà quello tra gli spagnoli del Barcellona e la Juventus. Catalani con il 4-2-3-1, bianconeri con il 4-4-2. La gara tra Barcellona e Juventus si giocherà martedì 8 dicembre. Il match della sesta giornata della Champions League di calcio inizierà alle ore 21.00. La partita sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5 ed in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ed in streaming gratuito su Mediaset Play ed in abbonamento su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara. probabili ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Il calcio in Europa vede proseguire la2020-2021: il massimo torneo continentale martedì 8 dicembre, vedrà scattare il programma della sesta giornata. Uno dei match previsti alle ore 21.00 sarà quello tra gli spagnoli dele la. Catalani con il 4-2-3-1, bianconeri con il 4-4-2. La gara trasi giocherà martedì 8 dicembre. Il match della sesta giornata delladi calcio inizierà alle ore 21.00. La partita sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5 ed in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ed ingratuito su Mediaset Play ed in abbonamento su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara....

