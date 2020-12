Barcellona-Juventus: le formazioni ufficiali (Di martedì 8 dicembre 2020) Al Camp Nou torna la sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo, ma Barcellona e Juventus si sfidano anche per il primo posto del girone. Impresa non semplice per i campioni d’Italia che dovrebbero vincere con 3 gol di scarto. Queste le formazioni ufficiali: Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Trincao, Messi, Pedri; Griezmann. Allenatore: Koeman. Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020) Al Camp Nou torna la sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo, masi sfidano anche per il primo posto del girone. Impresa non semplice per i campioni d’Italia che dovrebbero vincere con 3 gol di scarto. Queste le(4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Trincao, Messi, Pedri; Griezmann. Allenatore: Koeman.(4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

