Barcellona-Juventus, Koeman alla panchina bianconera: “State zitti” (Di martedì 8 dicembre 2020) Momenti di grande tensione nel match tra Barcellona e Juventus, valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021. I bianconeri dominano, si conquistano un altro calcio di rigore grazie al fallo di mano netto di Lenglet, suggerito dal Var e rivisto al monitor dall’arbitro. Ma Pirlo e tutta la panchina chiedono il secondo giallo per il difensore blaugrana e la conseguente espulsione. Koeman non la prende bene: “State zitti”, urla a tutta la panchina. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) Momenti di grande tensione nel match tra, valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021. I bianconeri dominano, si conquistano un altro calcio di rigore grazie al fallo di mano netto di Lenglet, suggerito dal Var e rivisto al monitor dall’arbitro. Ma Pirlo e tutta lachiedono il secondo giallo per il difensore blaugrana e la conseguente espulsione.non la prende bene:, urla a tutta la. SportFace.

juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : ?????????????????? ?? ???????????????????? ?? - OptaPaolo : 1 - La #Juventus è la prima squadra italiana nella storia a segnare tre gol al Barcellona in trasferta in competizi… - zazoomblog : Barcellona-Juventus 0-2 al 45: Ronaldo-McKennie firmano il sorprendente doppio vantaggio - #Barcellona-Juventus… - Fuorigioco7 : Immensa #Juve, disarmante capacità di imporsi a casa del #Barcellona e passare il turno da capolista! Il Barcellon… -