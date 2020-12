Balneari senza rinnovo concessioni, FdI: “Rischio-asta per migliaia di stabilimenti” (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Quello dei Balneari è tra i settori economici, oggi, in grande apprensione. Ciò a causa dell’incertezza circa il rinnovo delle concessioni demaniali. Questione per nulla semplice: da una parte la ‘bolkestein’, principio di libera concorrenza tradotto in una precisa direttiva europea tesa a garantire uguali condizioni di accesso ai servizi che, di conseguenza, lo Stato sarà chiamato ad assegnare attraverso un’asta pubblica. Dall’altra le aspettative di proroga degli attuali gestori dei lidi (ma anche dei titolari di tutte le altre attività presenti sul suolo demaniale marittimo) che su quelle attività e sui pezzi di suolo demaniale di cui sono – temporaneamente – assegnatari hanno investito fior di quattrini. In mezzo la possibilità pur prevista nelle pieghe della Unione Europea a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Quello deiè tra i settori economici, oggi, in grande apprensione. Ciò a causa dell’incertezza circa ildelledemaniali. Questione per nulla semplice: da una parte la ‘bolkestein’, principio di libera concorrenza tradotto in una precisa direttiva europea tesa a garantire uguali condizioni di accesso ai servizi che, di conseguenza, lo Stato sarà chiamato ad assegnare attraverso un’pubblica. Dall’altra le aspettative di proroga degli attuali gestori dei lidi (ma anche dei titolari di tutte le altre attività presenti sul suolo demaniale marittimo) che su quelle attività e sui pezzi di suolo demaniale di cui sono – temporaneamente – assegnatari hanno investito fior di quattrini. In mezzo la possibilità pur prevista nelle pieghe della Unione Europea a ...

