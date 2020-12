Azzolina condivide le parole di Miozzo | a scuola il rischio è accettabile L’obiettivo rientro è più importante del Natale e Capodanno

orizzontescuola : Azzolina condivide le parole di Miozzo: a scuola il rischio è accettabile. L’obiettivo rientro è più importante del… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina condivide

Orizzonte Scuola

Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, ha scritto una lettera al quotidiano Il Foglio, chiedendo ...Il segretario provinciale, Doriano Ficara: "Quando penso al sabato a casa per gli studenti, non mi viene da pensare ad orde di docenti in panciolle che stanno beatamente in ozio, senza lavorare, ma pi ...