Autorità Portuale, scade il mandato di Spirito: tutti in nomi in lizza per la successione (Di martedì 8 dicembre 2020) La corsa per la presidenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, che comprende i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, è iniziata da mesi ma lo start ufficiale è arrivato solo nel corso dell’ultima settimana, quando è scaduto il mandato dell’attuale presidente Pietro Spirito. Lui stesso, dall’estate scorsa, si è speso per una conferma. Forte, soprattutto, dell’avvio delle operazioni di dragaggio, sia su Napoli che su Salerno, e di un rapporto molto solido sia con Ennio Cascetta, già assessore ai Trasporti della Regione Campania con Bassolino presidente e numero uno di Anas oltre che uomo di grandi rapporti con le istituzioni, e con l’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio. Nei giorni scorsi Spirito ha ricevuto anche l’endorsement del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 8 dicembre 2020) La corsa per la presidenza dell’di Sistemadel Mar Tirreno Centrale, che comprende i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, è iniziata da mesi ma lo start ufficiale è arrivato solo nel corso dell’ultima settimana, quando è scaduto ildell’attuale presidente Pietro. Lui stesso, dall’estate scorsa, si è speso per una conferma. Forte, soprattutto, dell’avvio delle operazioni di dragaggio, sia su Napoli che su Salerno, e di un rapporto molto solido sia con Ennio Cascetta, già assessore ai Trasporti della Regione Campania con Bassolino presidente e numero uno di Anas oltre che uomo di grandi rapporti con le istituzioni, e con l’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio. Nei giorni scorsiha ricevuto anche l’endorsement del ...

