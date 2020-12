Audio porno al posto delle canzoni di Natale nel centro storico | hacker in azione a Vieste

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 dicembre 2020) C’era chi si aspettava di poter canticchiare “Tu scendi dalle stelle” o “Jingle bells“. E invece dall’impianto di filodifussione installato per il periodo natalizio nelle vie deldi, in Puglia, è partito l‘di una scena a luci rosse tratta direttamente da un film. Non solo. La conferenza in streaming sul futuro del turismo del Gargano è stata disturbata da incursioni via web “di persone col passamontagna” a suon di parolacce e scritte volgari sullo schermo condiviso. Un vero attacco dicontro l’amministrdel comune del Foggiano, al momento ad opera di sconosciuti. Ma, come ha scritto la sindaca Rossella Falcone sul suo profilo Facebook, il Comune “provvederà a sporgere le dovute denunce per individuare i responsabili di ...