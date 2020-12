(Di martedì 8 dicembre 2020) Persone a volte coperto hanno interrotto una riunione in streaming organizzata dal Comune e sono riuscite a violare la filodiffusione diffondendodi film porno. La sindaca: "Stupidità umana non ha limiti"

Radio3tweet : Prima che la diretta dal Teatro alla Scala abbia inizio, concediamoci il tempo di prendere posto, osservare il suo… - repubblica : Audio a luci rosse al posto delle canzoni natalizie: in centro a Vieste manomessa la filodifussione - cronaca_news : Audio a luci rosse al posto delle canzoni natalizie: in centro a Vieste manomessa la filodifussione… - dariosci1 : RT @Radio3tweet: Prima che la diretta dal Teatro alla Scala abbia inizio, concediamoci il tempo di prendere posto, osservare il suo interno… - hbahdraward : RT @Radio3tweet: Prima che la diretta dal Teatro alla Scala abbia inizio, concediamoci il tempo di prendere posto, osservare il suo interno… -

Ultime Notizie dalla rete : Audio luci

La Repubblica

Persone a volte coperto hanno interrotto una riunione in streaming organizzata dal Comune e sono riuscite a violare la filodiffusione diffondendo audio di ...Tuttavia Melania Trump non pare particolarmente interessata al Natale, per lo meno agli addobbi. Secondo degli audio rubati dall’ex amica e collaboratrice Stephanie Winston Wolkoff, la first lady sare ...