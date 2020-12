Audio a luci rosse al posto delle canzoni natalizie: in centro a Vieste manomessa la filodiffussione (Di martedì 8 dicembre 2020) Persone a volte coperto hanno interrotto una riunione in streaming organizzata dal Comune e sono riuscite a violare la filodiffusione diffondendo Audio di film porno. La sindaca: "Stupidità umana non ha limiti" Leggi su repubblica (Di martedì 8 dicembre 2020) Persone a volte coperto hanno interrotto una riunione in streaming organizzata dal Comune e sono riuscite a violare la filodiffusione diffondendodi film porno. La sindaca: "Stupidità umana non ha limiti"

Radio3tweet : Prima che la diretta dal Teatro alla Scala abbia inizio, concediamoci il tempo di prendere posto, osservare il suo… - repubblica : Audio a luci rosse al posto delle canzoni natalizie: in centro a Vieste manomessa la filodifussione - frankietheone1 : RT @repubblica: Audio a luci rosse al posto delle canzoni natalizie: in centro a Vieste manomessa la filodifussione - paolo77jpm : RT @repubblica: Audio a luci rosse al posto delle canzoni natalizie: in centro a Vieste manomessa la filodifussione - dall_acq : RT @repubblica: Audio a luci rosse al posto delle canzoni natalizie: in centro a Vieste manomessa la filodifussione -

Ultime Notizie dalla rete : Audio luci Audio a luci rosse al posto delle canzoni natalizie: in centro a Vieste manomessa la filodiffussione La Repubblica Vieste, manomessa la filodiffusione: al posto di Jingle Bells un audio a luci rosse

Vieste e Trieste non condividono soltanto alcune sillabe del nome ma anche il gusto per le decorazioni natalizie. Come in Città anche a Vieste, in occasione del Natale, vengono trasmesse in filodiffus ...

Audio a luci rosse al posto delle canzoni natalizie: manomessa la filodifussione

Persone a volte coperto hanno interrotto una riunione in streaming organizzata dal Comune e sono riuscite a violare la filodiffusione diffondendo audio di ...

Vieste e Trieste non condividono soltanto alcune sillabe del nome ma anche il gusto per le decorazioni natalizie. Come in Città anche a Vieste, in occasione del Natale, vengono trasmesse in filodiffus ...Persone a volte coperto hanno interrotto una riunione in streaming organizzata dal Comune e sono riuscite a violare la filodiffusione diffondendo audio di ...