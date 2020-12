Atalanta, Gasperini avvisa: "Contro l'Ajax non possiamo solo difenderci, dobbiamo segnare" (Di martedì 8 dicembre 2020) Amsterdam, 8 dicembre 2020 - "Questa Contro l'Ajax è una partita decisiva , ma l 'Atalanta comunque è matematicamente almeno in Europa League. Da giovedì si può programmare la stagione sia un ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 8 dicembre 2020) Amsterdam, 8 dicembre 2020 - "Questal'è una partita decisiva , ma l 'comunque è matematicamente almeno in Europa League. Da giovedì si può programmare la stagione sia un ...

zazoomblog : Ajax-Atalanta Gasperini: “Dovremo limitarli dobbiamo fare gol senza pensare allo 0-0” - #Ajax-Atalanta #Gasperini:… - PieAgo95 : RT @BombeDiVlad: ??? Caos #Atalanta: ecco cosa sarebbe successo tra #Gasperini e #Gomez ?? Rasentato anche il rischio dimissioni: la ricostr… - sportli26181512 : Ajax-Atalanta, Gasperini: 'Non gioco per il pari, dovremo fare almeno un gol': L'allenatore nerazzurro presenta la… - AtalantaBCFeed : Champions, Ajax-Atalanta: le parole di Gasperini in conferenza stampa alla vigilia #ForzaAtalanta #ABC1907 - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ??? Caos #Atalanta: ecco cosa sarebbe successo tra #Gasperini e #Gomez ?? Rasentato anche il rischio dimissioni: la ricostr… -