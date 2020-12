AstraZeneca prima a pubblicare dati vaccino su rivista scientifica (Di martedì 8 dicembre 2020) L’Università di Oxford e l’azienda AstraZeneca sono i primi produttori di un vaccino anti Covid-19 a pubblicare i risultati della sperimentazione clinica relativa allo stadio finale in una rivista scientifica. Lo studio, pubblicato sull’autorevole rivista Lancet, conferma che il vaccino funziona in una media del 70% dei casi, con un’efficacia del 62% nel campione che ha ricevuto 2 dosi piene e del 90% nel campione che ha ricevuto prima mezza e poi una dose piena. Sono i primi risultati di efficacia pienamente sottoposti ad revisione paritaria completa pubblicati per un vaccino anti-Covid, ha sottolineato Lancet. “L’analisi ad interim degli studi di fase III di Oxford, Irbm e AstraZeneca pubblicati su The Lancet ha ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) L’Università di Oxford e l’aziendasono i primi produttori di unanti Covid-19 ai risultati della sperimentazione clinica relativa allo stadio finale in una. Lo studio, pubblicato sull’autorevoleLancet, conferma che ilfunziona in una media del 70% dei casi, con un’efficacia del 62% nel campione che ha ricevuto 2 dosi piene e del 90% nel campione che ha ricevutomezza e poi una dose piena. Sono i primi risultati di efficacia pienamente sottoposti ad revisione paritaria completa pubblicati per unanti-Covid, ha sottolineato Lancet. “L’analisi ad interim degli studi di fase III di Oxford, Irbm epubblicati su The Lancet ha ...

