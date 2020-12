Assai pesanti le accuse di Report a Fratelli d’Italia sui legami con la ‘ndrangheta: replica di Meloni (Di martedì 8 dicembre 2020) Bisogna fare il punto della situazione a proposito del servizio di Report andato in onda ieri sera a proposito di Fratelli d’Italia e dei suoi presunti legami con la ‘ndrangheta, al punto da innescare l’immediata risposta ufficiale da parte del suo leader, vale a dire Giorgia Meloni. Non è la prima volta che questo partito finisce al centro di approfondimenti della trasmissione in questione, come forse ricorderete attraverso un nostro articolo che è stato pubblicato nel 2019, ma oggi 8 dicembre si è andati probabilmente oltre. Le dure accuse di Report a Fratelli d’Italia sui legami con la ‘ndrangheta e la reazione di Giorgia Meloni Andiamo con ordine, partendo dal ... Leggi su bufale (Di martedì 8 dicembre 2020) Bisogna fare il punto della situazione a proposito del servizio diandato in onda ieri sera a proposito die dei suoi presunticon la, al punto da innescare l’immediata risposta ufficiale da parte del suo leader, vale a dire Giorgia. Non è la prima volta che questo partito finisce al centro di approfondimenti della trasmissione in questione, come forse ricorderete attraverso un nostro articolo che è stato pubblicato nel 2019, ma oggi 8 dicembre si è andati probabilmente oltre. Le duredisuicon lae la reazione di GiorgiaAndiamo con ordine, partendo dal ...

