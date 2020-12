Arrampicata sportiva confermata alle Olimpiadi 2024 Grandissime novità a Parigi | un titolo nello speed e più posti E l’Italia…

Leggi su oasport

(Di martedì 8 dicembre 2020) L’farà il proprio debuttodi Tokyo, rinviate alla prossima estate a causa dell’emergenza sanitaria. Il climbing non è mai stato inserito nel programma a cinque cerchi, ma la sua elevata spettacolarità e la grande diffusione a livello globale hanno convinto il CIO ad aprire a questo nuovo sport a partire dalla prossima edizione dei Giochi. Alla kermesse parteciperanno 40 atleti (20 per sesso) e si daranno battaglia per la conquista di due titoli, assegnati tramite l’innovativo format della combinata. In sostanza gli atleti si cimenterranno tra lead, boulder,(le tre specialità dell’), i piazzamenti ottenuti in ogni singola prova verranno moltiplicati tra loro e si arriverà così alla definizione della ...