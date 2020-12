Argo | la storia vera dietro al film del 2012

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 8 dicembre 2020) Stasera in seconda serata su Canale 5, verrà trasmesso. Ildelè stato diretto ed interpretato da Ben Affleck. Si basa sul memoir Master of Disguise: My Secret Life in the CIA (1999) di Tony Mendez e sull’articolo The Great Escape: How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue Americans from Teheran del 2007- Trama Durante la rivoluzione iraniana del 1979, un gruppo di militari fa irruzione nell‘ambasciata americana di Teheran e prende in ostaggio cinquantadue persone del corpo diplomatico. In sei riescono invece a fuggire e si rifugiano nella residenza dell’ambasciatore Canadese Ken Tayolr. Sapendo che è solo questione di tempo prima che le autorità di Teheran rintraccino i fuggitivi, prende vita un’operazione congiunta della CIA e dei servizi segreti canadesi capitanata dall’agente Tony Mendez. ...