Argentina | morto Sabella | commissario tecnico dell’Albiceleste per tre anni

(Di martedì 8 dicembre 2020) L’è nuovamente in lutto: dopo Diego Armando Maradona èanche Alejandro, ex ctNuovo lutto ina poche settimane dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. Il popolo argentino piange la morte di Alejando, ex ctper tre. L’allenatore èmartedì 8 dicembre dopo essere stato per quasi due settimane in ospedale, dov’era stato ricoverato giovedì 26 novembre. Aveva seri problemi di salute, era malato di cuore e per questo già in passato era stato costretto al ricovero. Un virus intra-ospedaliero ha complicato il quadro e ha portato, purtroppo, al decesso. Una lunga vita nel calcio, da calciatore prima e allenatore poi (con un passaggio rapido anche in Italia ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Si è spento a 66 anni Alejandro Sabella, ex CT dell'Argentina - Pall_Gonfiato : #Argentina ancora in lutto, morto l'ex CT #Sabella - VittoRoto : È morto Alejandro #Sabella. Condusse l'Argentina alla finale mondiale del 2014. - _SiGonfiaLaRete : Altro lutto nel mondo del calcio argentino: muore #Sabella - Mediagol : Argentina, calcio ancora in lutto: è morto Alejandro Sabella -

Piange ancora l'Argentina: dopo la morte di Diego Armando Maradona scompare anche l'ex ct dell'abiceleste Alejandro Sabella.