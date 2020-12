Arezzo: false assunzioni per ottenere il permesso di soggiorno. Sedici denunciati (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sedici persone, dieci delle quali di nazionalità pakistana, sono state denunciate per false assunzioni, attraverso aziende fittizie per favorire il rilascio di permessi di soggiorno, dai carabinieri del nucleo investigativo e dell'ispettorato del lavoro di Arezzo. Gli indagati sono ritenuti responsabili di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso in atto pubblico Leggi su firenzepost (Di mercoledì 9 dicembre 2020)persone, dieci delle quali di nazionalità pakistana, sono state denunciate per, attraverso aziende fittizie per favorire il rilascio di permessi di, dai carabinieri del nucleo investigativo e dell'ispettorato del lavoro di. Gli indagati sono ritenuti responsabili di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso in atto pubblico

