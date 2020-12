Antonella Clerici nuovo programma nella bufera | Costanzo istiga | «A gomito a gomito…»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 8 dicembre 2020) Fare tv ai tempi del Covid non è facile. In questi ultime settimane non pochi telespettatori hanno storto il naso per il non impiego della mascherina negli studi televisivi; molti lamentano il non rispetto della distanza di almeno un metro; tanti non credono ai tamponi a cui si sottopongono conduttori e ospiti ogni giorno. In questi giorni è finitoilformat di: il cooking show “È sempre mezzogiorno”. Il motivo? Ha a che fare col Coronavirus. leggi anche l’articolo —>dietro le quinte di “The Voice Senior”: «Dobbiamo stare attenti» Un telespettatore ha fatto alcune osservazioni a Mauriziosul settimanale, a proposito della ...