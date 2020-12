Anticipazioni Il Segreto mercoledì 9 dicembre 2020: Begona nasconde qualcosa? (Di martedì 8 dicembre 2020) La trama della puntata de Il Segreto di mercoledì 9 dicembre 2020 si complica sempre di più, in quanto nuovi problemi e ulteriori misteri si sommeranno a delle vicende ancora irrisolte. Intanto vedremo un’altra faccia di Donna Begona che cercherà di nascondere il suo vero volto e quindi risulterà molto entusiasta. Mentre Marta e Ramon decideranno di rintracciare Maria Jesus. Francisca non accetta i consigli di Emilia. Intanto Tomas… Il Segreto 9 dicembre 2020: la seconda chance di Begona La trama de Il Segreto diventa sempre più avvincente. Nello specifico vedremo che Donna Begona terrà in mano un paio di forbici in maniera molto innocente, ma in quel momento don Ignacio le ricorderà ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 8 dicembre 2020) La trama della puntata de Ildisi complica sempre di più, in quanto nuovi problemi e ulteriori misteri si sommeranno a delle vicende ancora irrisolte. Intanto vedremo un’altra faccia di Donnache cercherà dire il suo vero volto e quindi risulterà molto entusiasta. Mentre Marta e Ramon decideranno di rintracciare Maria Jesus. Francisca non accetta i consigli di Emilia. Intanto Tomas… Il: la seconda chance diLa trama de Ildiventa sempre più avvincente. Nello specifico vedremo che Donnaterrà in mano un paio di forbici in maniera molto innocente, ma in quel momento don Ignacio le ricorderà ...

