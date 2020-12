Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 dicembre | trama e spoiler

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 8 dicembre 2020) Cosa ci raccontano oggi lede “Il” del 9? Protagonisti saranno tra l’altro Vittorio, la sua orgogliosa cognata Beatrice e Armando, il quale desidererebbe che Agnese compisse un passo fondamentale per il loro rapporto. Scontro tra Laura e Salvatore sul sostituto di Marcello In vista della partenza di Barbieri, Laura e Salvatore si daranno da fare per cercare un sostituto. Tuttavia l’Amato non si consulterà con la Parisi, facendola infuriare. In particolare il ragazzo deciderà di assumere una cameriera anziché un cameriere, a differenza di quanto aveva deciso di fare insieme alla socia. Pietro vuole continuare a lavorare al grande magazzino Il Giudice Cimatti sarà nuovamente a decidere sul destino di Pietro e il ragazzo, che è riuscito ad “ingranare” al ...