Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera in tv, 8 dicembre 2020: inchieste, temi, ospiti, interviste (Di martedì 8 dicembre 2020) Torna in prima serata su Rete 4 “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Fuori dal Coro, puntata martedì 8 dicembre 2020: ospiti, Anticipazioni e servizi Al centro della puntata di questa sera le storie e le testimonianze di tanti italiani in difficoltà, tra la paura del futuro, la rabbia e l’incertezza economica causata dalla pandemia. Mentre le feste natalizie si avvicinano, le restrizioni anti-Covid sembrano penalizzare molte attività commerciali, che non sanno come far fronte a questa crisi e temono nel nuovo anno di non riuscire a riaprire. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato a un’inchiesta sull’impreparazione nella gestione di farmaci, siringhe e mascherine e a un viaggio nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 dicembre 2020) Torna in prima serata su Rete 4 “dal“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano.dal, puntata martedì 8e servizi Al centro della puntata di questa sera le storie e le testimonianze di tanti italiani in difficoltà, tra la paura del futuro, la rabbia e l’incertezza economica causata dalla pandemia. Mentre le feste natalizie si avvicinano, le restrizioni anti-Covid sembrano penalizzare molte attività commerciali, che non sanno come far fronte a questa crisi e temono nel nuovo anno di non riuscire a riaprire. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato a un’inchiesta sull’impreparazione nella gestione di farmaci, siringhe e mascherine e a un viaggio nella ...

Anticipazioni Il Segreto, Pablo NON è figlio di Ignacio! La verità esce fuori

Le trame di febbraio 2021 di Beautiful vedono Brooke prendere a sberle Shauna per colpa di Ridge. Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano una nuova guerra sentimentale in Casa Forrester. Da ...

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della puntata dell'8 dicembre: Silvia ha un malore

Va in onda anche oggi - martedì 8 dicembre 2020 - la soap opera Il Paradiso delle Signore . L'appuntamento, come sempre, è ...

