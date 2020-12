Anticipazioni Beautiful venerdì 18 dicembre 2020 (Di martedì 8 dicembre 2020) venerdì 18 dicembre 2020 – Ridge cerca di aiutare Thomas: Ridge comprende lo stato d’animo di suo figlio ed è per questo che vuole aiutarlo a mettere le cose al loro posto. Così pensa bene di riunire la famiglia, ma Steffy non ha nessuna voglia di incontrare suo fratello. In siffatto contesto Ridge prova a mediare, ma senza successo. L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di martedì 8 dicembre 2020)18– Ridge cerca di aiutare Thomas: Ridge comprende lo stato d’animo di suo figlio ed è per questo che vuole aiutarlo a mettere le cose al loro posto. Così pensa bene di riunire la famiglia, ma Steffy non ha nessuna voglia di incontrare suo fratello. In siffatto contesto Ridge prova a mediare, ma senza successo. L'articolo News Programmi Tv.

