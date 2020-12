Anticipazioni Beautiful sabato 19 dicembre 2020 (Di martedì 8 dicembre 2020) sabato 19 dicembre 2020 – Steffy vs Thomas: per Steffy è assurdo che suo padre gli proponga di perdonare Thomas dopo tutto quello che ha fatto in merito allo scambio delle culle. Per Ridge è invece incredibile l’ostinazione di sua figlia che non prova mai a mettersi nei panni degli altri. In ogni caso Steffy scoraggia ogni tentativo di Thomas di trovare un punto di contatto. L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di martedì 8 dicembre 2020)19– Steffy vs Thomas: per Steffy è assurdo che suo padre gli proponga di perdonare Thomas dopo tutto quello che ha fatto in merito allo scambio delle culle. Per Ridge è invece incredibile l’ostinazione di sua figlia che non prova mai a mettersi nei panni degli altri. In ogni caso Steffy scoraggia ogni tentativo di Thomas di trovare un punto di contatto. L'articolo News Programmi Tv.

