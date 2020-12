Anticipazioni Beautiful lunedi 14 dicembre 2020 (Di martedì 8 dicembre 2020) Lunedì 14 dicembre 2020 – Una drammatica diagnosi per Katie: Katie sta per morire. Ne è certo il suo medico curante che le espone il pericolo a cui va incontro con i suoi malati reni. Katie è disperata ma nello stesso tempo sollevata di poter mettere fine al suo dolore. Flo ascolta le parole del dottore e pensa di sottoporsi ad un test di compatibilità in modo da poter aiutare Katie. L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di martedì 8 dicembre 2020) Lunedì 14– Una drammatica diagnosi per Katie: Katie sta per morire. Ne è certo il suo medico curante che le espone il pericolo a cui va incontro con i suoi malati reni. Katie è disperata ma nello stesso tempo sollevata di poter mettere fine al suo dolore. Flo ascolta le parole del dottore e pensa di sottoporsi ad un test di compatibilità in modo da poter aiutare Katie. L'articolo News Programmi Tv.

