Anna Tatangelo Instagram, la gaffe esilarante del figlio Andrea: che imbarazzo! (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo si è rimessa in gioco: è impegnata come giudice del game music show All Together Now condotto da Michelle Hunziker, che la vede al fianco di Rita Pavone e Francesco Renga, sta lavorando ad un nuovo progetto musicale ed è tornata ad essere molto attiva suoi profili social. Nelle scorse ore la cantante ha postato alcune storie su Instagram in cui scherzava con il figlio Andrea, avuto dall’ex. Ne è venuto fuori un siparietto esilarante: il bambino si è reso protagonista di una gaffe clamorosa. leggi anche l’articolo —> Elisabetta Gregoraci “polverizza” Mino Magli: «Lui? Ha fatto una cosa schifosa…» Quando è lontana dai riflettori Anna Tatangelo ama trascorrere il ... Leggi su urbanpost (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio,si è rimessa in gioco: è impegnata come giudice del game music show All Together Now condotto da Michelle Hunziker, che la vede al fianco di Rita Pavone e Francesco Renga, sta lavorando ad un nuovo progetto musicale ed è tornata ad essere molto attiva suoi profili social. Nelle scorse ore la cantante ha postato alcune storie suin cui scherzava con il, avuto dall’ex. Ne è venuto fuori un siparietto: il bambino si è reso protagonista di unaclamorosa. leggi anche l’articolo —> Elisabetta Gregoraci “polverizza” Mino Magli: «Lui? Ha fatto una cosa schifosa…» Quando è lontana dai riflettoriama trascorrere il ...

radiocrt : Per rispettare il #mood natalizio a #civico111 oggi si balla con questo pezzo: #radioCRT #civico111… - Syd70262455 : @solendi8 Come disse qualcuno 'L' insulto è nullo, quando la persona è zero'. Cit: Anna Tatangelo Vs Milly D'Abbraccio. Pura tv spazzatura - ialles68 : @annalisa_scar @_AnnaTatangelo_ @LauraPausini @juventusfces @acmilan Laura Pausini che sfida Anna Tatangelo sul ri… - ialles68 : RT @annalisa_scar: chi vincerebbe un incontro di kickboxing sul ring tra la juventina Anna Tatangelo e la milanista Laura Pausini ? @_AnnaT… - scanascanapieco : @annalisa_scar @_AnnaTatangelo_ @LauraPausini @juventusfces @acmilan Anna Tatangelo pratica kickboxing, metterebbe… -