Angelina Jolie contro la violenza domestica: «Cercate aiuto anche nei giorni delle feste» (Di martedì 8 dicembre 2020) Angelina Jolie non dimentica il suo impegno nei confronti delle donne neanche nei giorni delle feste. L’attrice lavora con le Nazioni Unite per sostenere le donne che nel mondo subiscono abusi e violenze e ha lanciato uno speciale messaggio nelle giornate che l’Onu dedica all’attivismo contro la violenza di genere. Leggi su vanityfair (Di martedì 8 dicembre 2020) Angelina Jolie non dimentica il suo impegno nei confronti delle donne neanche nei giorni delle feste. L’attrice lavora con le Nazioni Unite per sostenere le donne che nel mondo subiscono abusi e violenze e ha lanciato uno speciale messaggio nelle giornate che l’Onu dedica all’attivismo contro la violenza di genere.

clikservernet : Angelina Jolie e Tom Hanks onorano le famiglie dei militari in un video emozionante - Noovyis : (Angelina Jolie e Tom Hanks onorano le famiglie dei militari in un video emozionante) Playhitmusic - - AYSIAMILAAN : RT @eviangrace: @AYSIAMILAAN Angelina Jolie and Monica Bellucci - eviangrace : @AYSIAMILAAN Angelina Jolie and Monica Bellucci - IlOscuro99 : Ma era davvero necessario quel quadro? Manco fossero Brad Pitt e Angelina Jolie #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Angelina Jolie Angelina Jolie girerà un film su Don McCullin Artribune Angelina Jolie e Tom Hanks onorano le famiglie dei militari in un video emozionante

Alcune star tra cui Keanu Reeves, Angelina Jolie e Tom Hanks hanno fatto i loro più cari auguri per Natale alle famiglie dei militari scomparsi in battaglia, tramite un video molto dolce e sentito. A ...

Morto Louis Zamperini, eroe di guerra raccontato da Angelina Jolie

Notizie sempre aggiornate, foto e gossip su nuovi film, registi, attori e attrici, star e sex symbol italiani e internazionali, cinecomics, supereroi.

Alcune star tra cui Keanu Reeves, Angelina Jolie e Tom Hanks hanno fatto i loro più cari auguri per Natale alle famiglie dei militari scomparsi in battaglia, tramite un video molto dolce e sentito. A ...Notizie sempre aggiornate, foto e gossip su nuovi film, registi, attori e attrici, star e sex symbol italiani e internazionali, cinecomics, supereroi.