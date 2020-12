Andrea Zelletta (nervoso per la nomination ricevuta) risponde a tono all’autore del Grande Fratello che lo richiama (Di martedì 8 dicembre 2020) Andrea Zelletta, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, è finito in nomination perché votato da Giulia Salemi e Dayane Mello e la sua reazione non è stata fra le migliori. Il gieffino, infatti, non ha preso affatto bene il televoto e nella notte si è innervosito arrivando addirittura a rispondere a tono all’autore del Grande Fratello che lo aveva ripreso con l’altoparlante per fargli indossare il microfono. “Andrea il microfono!”, gli ha ricordato l’autore, “Andrea devi indossare il microfono” ha poi aggiunto scandendo bene le parole e alzando la voce. “Qua già stiamo nervosi mò pure tu gridi così?” ha replicato stizzito (ed in dialetto pugliese) ... Leggi su biccy (Di martedì 8 dicembre 2020), durante l’ultima puntata delVip, è finito inperché votato da Giulia Salemi e Dayane Mello e la sua reazione non è stata fra le migliori. Il gieffino, infatti, non ha preso affatto bene il televoto e nella notte si è innervosito arrivando addirittura are adelche lo aveva ripreso con l’altoparlante per fargli indossare il microfono. “il microfono!”, gli ha ricordato l’autore, “devi indossare il microfono” ha poi aggiunto scandendo bene le parole e alzando la voce. “Qua già stiamo nervosi mò pure tu gridi così?” ha replicato stizzito (ed in dialetto pugliese) ...

