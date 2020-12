Andrea Pirlo: ecco il suo esordio – FOTO (Di martedì 8 dicembre 2020) Andrea Pirlo è l’ attuale allenatore della Juventus, grande uomo di calcio e grande calciatore. Andrea Pirlo per la sua classe e per il suo essere grandissimo è stato soprannominato Il Maestro. Vediamo cose che non tutti sanno sul grande Andrea Pirlo. Pirlo è stato il più giovane esordiente del Brescia. Ha esordito il 21 maggio 1995 a soli sedici anni e due giorni, sostituendo Marco Schenardi nella partita contro la Reggiana. Nella stagione successiva non giocò mai con la prima squadra biancazzurra, ma vinse il Torneo di Viareggio con la primavera. Va attribuito a Edoardo Reja il merito di aver visto in Pirlo un giocatore in grado diventare un top player.Andrea Pirlo è il giocatore con più presenze con gli Azzurrini, ... Leggi su giornal (Di martedì 8 dicembre 2020)è l’ attuale allenatore della Juventus, grande uomo di calcio e grande calciatore.per la sua classe e per il suo essere grandissimo è stato soprannominato Il Maestro. Vediamo cose che non tutti sanno sul grandeè stato il più giovane esordiente del Brescia. Ha esordito il 21 maggio 1995 a soli sedici anni e due giorni, sostituendo Marco Schenardi nella partita contro la Reggiana. Nella stagione successiva non giocò mai con la prima squadra biancazzurra, ma vinse il Torneo di Viareggio con la primavera. Va attribuito a Edoardo Reja il merito di aver visto inun giocatore in grado diventare un top player.è il giocatore con più presenze con gli Azzurrini, ...

ChampionsLeague : ?? #OTD in 2005... Andrea Pirlo ???? #UCL | @acmilan - OptaPaolo : 1 - Andrea #Pirlo é diventato oggi il primo allenatore alla sua prima esperienza in un massimo campionato a rimaner… - oofarabella : Andrea Pirlo hugging Fabio Cannavaro ? - GPeppe34N : RT @floraa93: Quindi stasera turnover per farci umiliare ancora di più di quello che già stava facendo con la formazione ufficiale? Formid… - cmercatoweb : ???? #Juventus, dal #Chelsea il nuovo difensore per Andrea #Pirlo -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Pirlo Juventus, Andrea Pirlo già in bilico? "Tentazione", voci pesantissime sul cambio in panchina: gira un nome clamoroso Liberoquotidiano.it Andrea Pirlo: ecco il suo esordio – FOTO

Andrea Pirlo: ecco il suo esordio - FOTO - Andrea Pirlo è l’ attuale allenatore della Juventus, grande uomo di calcio e grande calciatore. Andrea Pirlo per la sua classe e per il suo essere ...

Streaming gratis Barcellona-Juventus: dove vedere la gara in DIRETTA LIVE

BARCELLONA JUVENTUS STREAMING GRATIS - Barcellona-Juventus, gara valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo G di Champions League, in programma questa sera, martedì 8 dicembre 2020, a partire ...

Andrea Pirlo: ecco il suo esordio - FOTO - Andrea Pirlo è l’ attuale allenatore della Juventus, grande uomo di calcio e grande calciatore. Andrea Pirlo per la sua classe e per il suo essere ...BARCELLONA JUVENTUS STREAMING GRATIS - Barcellona-Juventus, gara valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo G di Champions League, in programma questa sera, martedì 8 dicembre 2020, a partire ...