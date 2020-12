Andrea Damante: “Quella in foto a Dubai non è Giulia De Lellis”. Allora chi è? (Di martedì 8 dicembre 2020) Andrea Damante, ex tronista e dj è in vacanza a Dubai. Cosa sarà andato a fare? E con chi? Nelle sue Instagram stories compaiono foto sospette Diciamo che Andrea Damante ha ben capito come far parlare di sé i giornali di gossip. Il bel dj veronese si sta concedendo qualche giorno al caldo, tra grattacieli e sport estremi, proprio a Dubai. Che vita da nababbo! Ma con chi sarà Andrea, reduce della fine della storia con Giulia De Lellis? Una storia che ha fatto parlare per un bel po’ di tempo. Il bel tronista, Andrea Damante e la corteggiatrice Giulia De Lellis, per un paio d’anni hanno avuto una relazione, tra alti e bassi, tra corna di lui e poi di lei, con un amico in ... Leggi su kronic (Di martedì 8 dicembre 2020), ex tronista e dj è in vacanza a. Cosa sarà andato a fare? E con chi? Nelle sue Instagram stories compaionosospette Diciamo cheha ben capito come far parlare di sé i giornali di gossip. Il bel dj veronese si sta concedendo qualche giorno al caldo, tra grattacieli e sport estremi, proprio a. Che vita da nababbo! Ma con chi sarà, reduce della fine della storia conDe Lellis? Una storia che ha fatto parlare per un bel po’ di tempo. Il bel tronista,e la corteggiatriceDe Lellis, per un paio d’anni hanno avuto una relazione, tra alti e bassi, tra corna di lui e poi di lei, con un amico in ...

