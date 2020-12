Andrea Da Ros è il nuovo referente del Consiglio Tecnico Nazionale Fisar (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Consiglio Nazionale di Fisar, Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, ha nominato lo scorso sabato 5 dicembre Andrea Da Ros come nuovo referente del Centro Tecnico Nazionale. Sommelier Fisar dal 2002, Da Ros ha vinto il concorso Nazionale per Sommelier dell’Anno nel 2003. Relatore e Degustatore Ufficiale Fisar, vanta una lunga esperienza nel campo della didattica. A lui vanno gli auguri di un proficuo lavoro dal Presidente Luigi Terzago e da tutto il Consiglio Nazionale. L'articolo proviene da WineMag.it - Giornale italiano, Guida vini e news. Leggi su winemag (Di martedì 8 dicembre 2020) Ildi, Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, ha nominato lo scorso sabato 5 dicembreDa Ros comedel Centro. Sommelierdal 2002, Da Ros ha vinto il concorsoper Sommelier dell’Anno nel 2003. Relatore e Degustatore Ufficiale, vanta una lunga esperienza nel campo della didattica. A lui vanno gli auguri di un proficuo lavoro dal Presidente Luigi Terzago e da tutto il. L'articolo proviene da WineMag.it - Giornale italiano, Guida vini e news.

