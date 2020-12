Andrea Bocelli nel Santuario di Loreto per la clip di “Ave Maria” (Di martedì 8 dicembre 2020) Andrea Bocelli sceglie le Marche e in particolare Loreto per ambientare il video di "Ave Maria", brano composto e musicato da lui stesso, contenuto nel suo nuovo album "Believe", incentrato su fede e spiritualità. Per questo non stupisce che il tenore abbia scelto proprio il Santuario della Santa Casa di Loreto, definita da Giovanni Paolo II il vero cuore mariano della cristianità, e di una terra che nel corso dei secoli è stata percorsa e vissuta da santi, beati e papi che hanno segnato la storia e la cultura della regione e d Italia.Da oggi 7 sul canele Vevo di Andrea Bocelli viene lanciato il video di "Ave Maria", realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Loreto e della Regione Marche, in cui è accompagnato dal violino della musicista ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 dicembre 2020)sceglie le Marche e in particolareper ambientare il video di "Ave Maria", brano composto e musicato da lui stesso, contenuto nel suo nuovo album "Believe", incentrato su fede e spiritualità. Per questo non stupisce che il tenore abbia scelto proprio ildella Santa Casa di, definita da Giovanni Paolo II il vero cuore mariano della cristianità, e di una terra che nel corso dei secoli è stata percorsa e vissuta da santi, beati e papi che hanno segnato la storia e la cultura della regione e d Italia.Da oggi 7 sul canele Vevo diviene lanciato il video di "Ave Maria", realizzato grazie alla collaborazione del Comune die della Regione Marche, in cui è accompagnato dal violino della musicista ...

