Ancora Balotelli, il Monza gli offre l’ennesima possibilità: solito finale? (Di martedì 8 dicembre 2020) Di opportunità il ragazzo ne ha avute, addirittura troppe se si va a guardare poi il suo atteggiamento volta per volta. Balotelli Monza (Facebook)Mario Balotelli è ufficialmente un calciatore del… quante volte abbiamo sentito o letto questa frase? Ormai non si contano le volte in cui a questo ragazzo è stata data una nuova possibilità nonostante i continui e fragorosi fallimenti. Oggi ci scommette il Monza, per la verità il duo Berlusconi-Galliani, in vetta al team brianzolo, ci aveva già scommesso un paio di volte al Milan, ma chiaramente, se oggi va al Monza, qualcosa non deve aver funzionato. A volte il destino di un calciatore, cosi come quello di un uomo ragiona al contrario, fai bene ti distingui per le tue qualità, ma nessuno ti considera. Oppure, fai male, ... Leggi su chenews (Di martedì 8 dicembre 2020) Di opportunità il ragazzo ne ha avute, addirittura troppe se si va a guardare poi il suo atteggiamento volta per volta.(Facebook)Marioè ufficialmente un calciatore del… quante volte abbiamo sentito o letto questa frase? Ormai non si contano le volte in cui a questo ragazzo è stata data una nuovanonostante i continui e fragorosi fallimenti. Oggi ci scommette il, per la verità il duo Berlusconi-Galliani, in vetta al team brianzolo, ci aveva già scommesso un paio di volte al Milan, ma chiaramente, se oggi va al, qualcosa non deve aver funzionato. A volte il destino di un calciatore, cosi come quello di un uomo ragiona al contrario, fai bene ti distingui per le tue qualità, ma nessuno ti considera. Oppure, fai male, ...

silvestri87 : @DiMarzio Ancora con sta bufala, basta per favore. La prossima sarà Balotelli riparte dalla serie C. Patetico - SciabolataFFP : RT @AntoCifa: Ricordo ancora con affetto le litigate con lui su FM13 ?? #Balotelli - tulipanobiancon : @FrancescoOrdine Se Balotelli ancora gira il merito è di Raiola se era un altro procuratore già da 10 anni avrebbe appeso gli scarpini.o no? - AntoCifa : Ricordo ancora con affetto le litigate con lui su FM13 ?? #Balotelli - FI69interista : @CorSport Ancora tutto tranquillo ... ?? #Balotelli -