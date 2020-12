Ambrogino d’oro ai Ferragnez: “Speriamo di fare sempre di più”. Il video (Di martedì 8 dicembre 2020) Ambrogino d’oro ai Ferragnez: “Speriamo di fare sempre di più” Milano, 7 dic. (askanews) -“Siamo molto onorati e speriamo di fare sempre di più per la città di Milano e per l’Italia” hanno detto Chiara Ferragni e Fedez lasciando Palazzo Marino dopo aver ricevuto l’Ambrogino d’oro, massima benemerenza civica assegnata dal Comune di Milano. Come gli altri premiati, la coppia lo ha ricevuto dalle mani del sindaco Giuseppe Sala, e da quelle del presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertolé. “Influencer, imprenditori, intrattenitori. Impossibile ridurre a una definizione questa coppia che raggiunge oltre 33 milioni di follower” si legge nelle motivazioni. “Durante la prima fase dell’emergenza ... Leggi su formiche (Di martedì 8 dicembre 2020)aididiMilano, 7 dic. (askanews) -“Siamo molto onorati e speriamo didi più per la città di Milano e per l’Italia” hanno detto Chiara Ferragni e Fedez lasciando Palazzo Marino dopo aver ricevuto l’, massima benemerenza civica assegnata dal Comune di Milano. Come gli altri premiati, la coppia lo ha ricevuto dalle mani del sindaco Giuseppe Sala, e da quelle del presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertolé. “Influencer, imprenditori, intrattenitori. Impossibile ridurre a una definizione questa coppia che raggiunge oltre 33 milioni di follower” si legge nelle motivazioni. “Durante la prima fase dell’emergenza ...

