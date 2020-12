Amadeus e Giovanna Civitillo sull’ l’ipotesi tradimento | le risposte alle domande dei follower

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 8 dicembre 2020) Cosa succederebbe se tra due persone affiatate e che si amano, si insinuasse il pensiero o addiritturadi un presunto? Come ben sappiamo, il “” rappresenta da sempre, una delle paure più grandi all’interno di una coppia. Ebbene, ecco quale è stata la reazione di una delle coppie più amate della televisione, quando la conduttrice Paola Perego ha chiesto ad entrambi, come avrebbero reagito di fronte ad un presuntodell’uno nei confronti dell’altra. Stiamo parlando del conduttore televisivoe della moglie. I due sono ormai inseparabili da oltre dieci. L’incontro tra la coppia è avvenuto nel lontano 2002, durante la messa in onda del programma televisivo Rai, “l’eredità“, in cui l’allora ...