Amadeus asfaltato dai ‘soliti noti’ | il ritorno della coppia da record

Leggi su chenews

(Di martedì 8 dicembre 2020) Una amara sorpresa per il conduttore con ildache fa sognare il pubblico, traducendosi in un risultato incredibile che ‘asfalta’(Fonte foto: Instagram, @giovanna e)Un risultato che per certi versi non sorprendere, ma che per altri risulta essere davvero importante, quello che arriva dall’analisi degli ascolti televisivi di ieri, lunedì 7 dicembre: ladeiformata da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti battee vince la battaglia dello share. Si comincia con il pomeriggio che prepara i telespettatori alla lunga serata, e sono subito numeri importanti per ‘Il paradiso delle Signore’ che ha ottenuto il 15.9% di ...