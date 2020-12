Alta tensione Regioni-Governo per le misure anti-Covid. L'Abruzzo tira dritto (Di martedì 8 dicembre 2020) Il governatore Marsilio dopo la firma dell'ordinanza che prevede il passaggio della sua regione in zona arancione non arretra nonostante i ministri Boccia e Speranza abbiano invitano a ritirare il ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 8 dicembre 2020) Il governatore Marsilio dopo la firma dell'ordinanza che prevede il passaggio della sua regione in zona arancione non arretra nonostante i ministri Boccia e Speranza abbiano invitano a rire il ...

lucianoghelfi : “Spero di no, ma temo di si”. Al @corriere che le chiede se esista il rischio di rottura nel governo la #Boschi… - primocanale : Fiorentina-Genoa, sfida ad alta tensione al 'Franchi' - infoitinterno : Recovery, alta tensione: arriva la rottura? Annuncio della Boschi - Sergej_021 : Tensione alta per la partita di stasera @OfficialSSLazio vs @ClubBrugge, ma se parliamo in maniera oggettiva senza… - ascochita : @annalisabi76 Alta tensione ma basso amperaggio: si salta ma non si muore ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alta tensione Contratto PA, resta alta tensione Sindacati-Governo Il Messaggero Polemiche Roma Sassuolo, Maresca e Guida verso lo stop

La partita tra Roma e Sassuolo si è portata dietro tante polemiche, soprattutto a indirizzo dell'arbitraggio di Maresca e del Var Guida ...

Serie A: La Fiorentina si salva allo scadere, contro il Genoa è 1-1

Al Franchi va in scena la sfida salvezza tra Fiorentina e Genoa. Dopo pochi istanti è Pulgar a tentare, invano, di portare in vantaggio i suoi.

La partita tra Roma e Sassuolo si è portata dietro tante polemiche, soprattutto a indirizzo dell'arbitraggio di Maresca e del Var Guida ...Al Franchi va in scena la sfida salvezza tra Fiorentina e Genoa. Dopo pochi istanti è Pulgar a tentare, invano, di portare in vantaggio i suoi.