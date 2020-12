Allerta alimentare. Ritirati diversi prodotti di noto marchio per contaminazione (Di martedì 8 dicembre 2020) Allerta alimentare. Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro dal mercato di articoli di un noto marchio diffuso nei supermercati Il Ministero della Salute ha intimato il ritiro dal commercio di quattro prodotti, tutti dello stesso marchio: ‘Pasticceria Biologica Manzi‘. Gli articoli interessati presenterebbero la medesima problematica. I controlli effettuati su alcuni campioni hanno L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 8 dicembre 2020). Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro dal mercato di articoli di undiffuso nei supermercati Il Ministero della Salute ha intimato il ritiro dal commercio di quattro, tutti dello stesso: ‘Pasticceria Biologica Manzi‘. Gli articoli interessati presenterebbero la medesima problematica. I controlli effettuati su alcuni campioni hanno L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Allerta alimentare per prodotti Nescafé - #Allerta #alimentare #prodotti #Nescafé - zazoomblog : Allerta alimentare per prodotti Nescafé - #Allerta #alimentare #prodotti #Nescafé - infoiteconomia : Nestlé, allerta alimentare per un prodotto: ecco tutte le informazioni - Marco_Zum : Allerta alimentare: Ancora ossido di etilene: nuovo elenco dei prodotti con semi di sesamo contaminati dal pestic... - zazoomblog : Allerta alimentare: Ancora ossido di etilene: nuovo elenco dei prodotti con semi di sesamo contaminati dal pesticid… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Allerta alimentare. Ritirati diversi prodotti di noto marchio per contaminazione Yeslife Maltempo in regione: calano i livelli dei fiumi, che restano sorvegliati speciali. Domani nuova allerta meteo arancione

È ancora rilevante la piena del Secchia, che resta sorvegliato speciale, insieme al Panaro. Il livello delle acque resta alto, anche se la piena sembra passare senza particolari e nuove criticità. Si ...

Allerta meteo, il Tevere e l’Arrone hanno superato la soglia. Montino: ‘Restate lontano dagli argini dei fiumi’

“Le piogge di questi giorni hanno alimentato oltre misura il Tevere e l’Arrone che, a Maccarese, ha superato la soglia idrometrica”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “La protezione civile è al ...

È ancora rilevante la piena del Secchia, che resta sorvegliato speciale, insieme al Panaro. Il livello delle acque resta alto, anche se la piena sembra passare senza particolari e nuove criticità. Si ...“Le piogge di questi giorni hanno alimentato oltre misura il Tevere e l’Arrone che, a Maccarese, ha superato la soglia idrometrica”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “La protezione civile è al ...