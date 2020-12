Allarme Napoli, la mortalità è il doppio della media campana (Di martedì 8 dicembre 2020) Il report, periodico sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 nella città di Napoli, pubblicato sul sito del Comune, evidenzia sì un calo dei contagi, ma una situazione che resta allarmante per quanto riguarda le Municipalità VII (Miano, San Pietro a Patierno, Secondigliano) e VIII (Chiaiano, Scampia, Piscinola), dove i dati, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, segnalano «l’aumento dell’età media dei contagi e della mortalità». La città di Napoli, secondo i dati raccolti ha sempre un’incidenza maggiore di Covid rispetto al resto della Campania cosa che si riflette anche sul dato della mortalità che risulta «più che raddoppiato rispetto a quello della Campania». Anche il sindaco De Magistris si è detto preoccupato «La situazione ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 dicembre 2020) Il report, periodico sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 nella città di, pubblicato sul sito del Comune, evidenzia sì un calo dei contagi, ma una situazione che resta allarmante per quanto riguarda le Municipalità VII (Miano, San Pietro a Patierno, Secondigliano) e VIII (Chiaiano, Scampia, Piscinola), dove i dati, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, segnalano «l’aumento dell’etàdei contagi e». La città di, secondo i dati raccolti ha sempre un’incidenza maggiore di Covid rispetto al restoCampania cosa che si riflette anche sul datoche risulta «più che raddoppiato rispetto a quelloCampania». Anche il sindaco De Magistris si è detto preoccupato «La situazione ...

napolista : Allarme #Napoli, la mortalità è il doppio della media campana Il sindaco De Magistris: «Il numero dei morti che è… - GenCar5 : @rep_napoli Chi lo ha scritto? Un burocrate o un giornalista? Zero empatia per la vittima, zero allarme sociale per… - Laura_in_cucina : #Napoli Allarme maltempo sull’Italia da nord a sud: allagamenti, fiumi in piena e rischio #valanghe - infoitsport : Petrazzuolo: 'Napoli, suona un campanello d'allarme. Bakayoko va a vuoto, Elmas non è decisivo' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COVID - Allarme movida, a Napoli ipotesi misure restrittive il 24 e il 31 dicembre -