Alessia Marcuzzi, avete mai visto i suoi genitori? La somiglianza è impressionante! (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alessia Marcuzzi, avete mai visto i suoi genitori? La somiglianza è impressionante, ecco lo scatto che ha condiviso sul suo profilo Instagram. Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici di punta della televisione italiana ed è amatissima dal pubblico per la sua bellezza e la sua professionalità. Anche la sua vita privata è finita più volte sotto i riflettori, soprattutto l'estate scorsa, quando è esploso il gossip su un suo eventuale flirt con Stefano De Martino. Secondo le voci che giravano, questa 'liaison' sarebbe stata la causa della separazione tra l'ex ballerino e Belen Rodriguez, oltre che della crisi tra Alessia e suo marito Paolo Calabresi Marconi. Tutte bugie, però, secondo i diretti interessati, che hanno ...

