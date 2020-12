Alessandro Borghese 4 ristoranti: le anticipazioni sulla nuova stagione (Di martedì 8 dicembre 2020) Parte questa sera, martedì 8 dicembre 2020, su Sky Uno la nuova edizione di Alessandro Borghese 4 ristoranti. Come da tradizione, quattro ristoratori si sfideranno per dimostrare di essere i migliori in un determinato settore. Alla guida torna ovviamente lo chef Alessandro Borghese, che con il suo voto può confermare o ribaltare la situazione. Appuntamento ogni martedì a partire dall’8 dicembre su Sky Uno dalle 21.15 e in streaming su NOW TV. Tra le mete di questa nuova stagione, Milano, Bari, Riviera Romagnola, Val d’Orcia e Val di Chiana in Toscana, Basilicata, Parma. Ma qual è il meccanismo di Alessandro Borghese 4 ristoranti? Quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per ... Leggi su tpi (Di martedì 8 dicembre 2020) Parte questa sera, martedì 8 dicembre 2020, su Sky Uno laedizione di. Come da tradizione, quattro ristoratori si sfideranno per dimostrare di essere i migliori in un determinato settore. Alla guida torna ovviamente lo chef, che con il suo voto può confermare o ribaltare la situazione. Appuntamento ogni martedì a partire dall’8 dicembre su Sky Uno dalle 21.15 e in streaming su NOW TV. Tra le mete di questa, Milano, Bari, Riviera Romagnola, Val d’Orcia e Val di Chiana in Toscana, Basilicata, Parma. Ma qual è il meccanismo di? Quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per ...

