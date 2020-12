Alberto Genovese, ipotesi di risarcimento di 5 milioni di euro alla ragazza che lo accusa di stupro (Di martedì 8 dicembre 2020) . Alberto Genovese potrebbe offrire un risarcimento milionario alla ragazza 18enne che lo ha accusato di averla drogata e stuprata. L’indiscrezione che filtra da ambienti vicini alla famiglia, riportata dal giornalista Gianluigi Nuzzi, parla di una cifra di 5 milioni di euro. Intanto l’imprenditore, che si trova in carcere, rischia un altro processo per disturbo della quiete pubblica per via delle feste organizzate nella sua lussuosa casa nel centro di Milano. Un risarcimento milionario. È l’indiscrezione, riportata da Gianluigi Nuzzi sul quotidiano “La Stampa” che filtrerebbe da ambienti vicini alla ragazza che ha accusato di stupro l’imprenditore ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 8 dicembre 2020) .potrebbe offrire unmilionario18enne che lo hato di averla drogata e stuprata. L’indiscrezione che filtra da ambienti vicinifamiglia, riportata dal giornalista Gianluigi Nuzzi, parla di una cifra di 5di. Intanto l’imprenditore, che si trova in carcere, rischia un altro processo per disturbo della quiete pubblica per via delle feste organizzate nella sua lussuosa casa nel centro di Milano. Unmilionario. È l’indiscrezione, riportata da Gianluigi Nuzzi sul quotidiano “La Stampa” che filtrerebbe da ambienti viciniche hato dil’imprenditore ...

