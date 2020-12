Al via campagna vaccini anti Covid, Gran Bretagna apripista in Europa. Johnson irrita Bruxelles (Di martedì 8 dicembre 2020) La Gran Bretagna avvia la campagna dei vaccini anti Covid-19, primo Paese occidentale a farlo da oggi, somministrando una dose dell'attesissimo prototipo Pfizer/BioNTech. E così il Paese guidato da Boris Johnson, diviene apripista in Europa del vaccino contro il Covid-19. E per Matt Hancock, ministro della Sanità del governo britannico, è il giorno che segna un presagio di vittoria sulla pandemia, una sorta di nuovo "V-Day". La cosa certa è che il Regno Unito si riscopre battistrada nel mondo occidentale: primo Paese euroatlantico a dare il via libera alla somministrazione pubblica d'un vaccino anti Covid e primo in tutto il pianeta ad aver autorizzato l'atteso ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 dicembre 2020) Laavvia ladei-19, primo Paese occidentale a farlo da oggi, somministrando una dose dell'attesissimo prototipo Pfizer/BioNTech. E così il Paese guidato da Boris, divieneindel vaccino contro il-19. E per Matt Hancock, ministro della Sanità del governo britannico, è il giorno che segna un presagio di vittoria sulla pandemia, una sorta di nuovo "V-Day". La cosa certa è che il Regno Unito si riscopre battistrada nel mondo occidentale: primo Paese euroatlco a dare il via libera alla somministrazione pubblica d'un vaccinoe primo in tutto il pianeta ad aver autorizzato l'atteso ...

In attesa dell'ok mostra un certo ottimismo la Federazione internazionale delle aziende e associazioni farmaceutiche (Ifpma), secondo cui si potrebbe cominciare a vedere l'effetto dell'immunità di gre ...

Primo Paese occidentale a somministrare il farmaco, usate le dosi della Pfizer/BioNTech. La prima persona ad essere vaccinata è la 91enne Margaret Keenan ...

