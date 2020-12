Al via campagna vaccini anti Covid-19, Gran Bretagna apripista in Europa. Johnson irrita Bruxelles (Di martedì 8 dicembre 2020) La Gran Bretagna avvia la campagna dei vaccini anti Covid-19, primo Paese occidentale a farlo da oggi, somministrando una dose dell'attesissimo prototipo Pfizer/BioNTech. E così il Paese guidato da Boris Johnson, diviene apripista in Europa del vaccino contro il Covid-19. E per Matt Hancock, ministro della Sanità del governo britannico, è il giorno che segna un presagio di vittoria sulla pandemia, una sorta di nuovo "V-Day". La cosa certa è che il Regno Unito si riscopre battistrada nel mondo occidentale: primo Paese euroatlantico a dare il via libera alla somministrazione pubblica d'un vaccino anti Covid e primo in tutto il pianeta ad aver autorizzato l'atteso ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 dicembre 2020) Laavvia ladei-19, primo Paese occidentale a farlo da oggi, somministrando una dose dell'attesissimo prototipo Pfizer/BioNTech. E così il Paese guidato da Boris, divieneindel vaccino contro il-19. E per Matt Hancock, ministro della Sanità del governo britannico, è il giorno che segna un presagio di vittoria sulla pandemia, una sorta di nuovo "V-Day". La cosa certa è che il Regno Unito si riscopre battistrada nel mondo occidentale: primo Paese euroatlco a dare il via libera alla somministrazione pubblica d'un vaccinoe primo in tutto il pianeta ad aver autorizzato l'atteso ...

Ultime Notizie dalla rete : via campagna "Sarà un Natale diverso": Comunità di Sant'Egidio, al via campagna di solidarietà con i più poveri Servizio Informazione Religiosa Donna uccisa a coltellate dal marito. "E’ assurdo, siamo sconvolti"

"Ci siamo accorti che c’era qualcosa che non andava quando abbiamo visto arrivare i carabinieri a tutta velocità e poi anche l’ambulanza". E’ quanto racconta Secondina Di Benedetto, 80 anni portati al ...

Milano, l’annuncio di Beppe Sala: “Ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco”. Zingaretti: “Una bellissima notizia per la città”

Beppe Sala ha scelto il giorno di Sant’Ambrogio, patrono della città di Milano, per annunciare la sua ricandidatura a sindaco. Una scelta per niente scontata e a lungo rimandata, che il primo cittadin ...

