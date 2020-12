Al lavoro con… Giordano Bruno Guerri (Di martedì 8 dicembre 2020) Compie 70 anni il 21 novembre Giordano Bruno Guerri, storico, saggista, giornalista, accademico, nato a Monticiano (Siena). Studioso del XX secolo italiano, in particolare del Ventennio fascista e dei rapporti tra Italia e Chiesa cattolica, dal 2008 è presidente (e dal 2014 anche direttore generale) della Fondazione il Vittoriale degli Italiani, la casa museo di Gabriele d’Annunzio, a Gardone Riviera. Ore 8 «Caffè e sigaretta». La giornata di Giordano Bruno Guerri inizia così, mentre scorre on line le prime pagine dei quotidiani («scelgo quali prendere secondo le notizie d’apertura») e L’Eco della stampa per le uscite sul Vittoriale, dimora-palcoscenico della “vita inimitabile” di Gabriele d’Annunzio, di cui è presidente. Poi un altro paio di caffè, un uovo bevuto dal ... Leggi su iodonna (Di martedì 8 dicembre 2020) Compie 70 anni il 21 novembre, storico, saggista, giornalista, accademico, nato a Monticiano (Siena). Studioso del XX secolo italiano, in particolare del Ventennio fascista e dei rapporti tra Italia e Chiesa cattolica, dal 2008 è presidente (e dal 2014 anche direttore generale) della Fondazione il Vittoriale degli Italiani, la casa museo di Gabriele d’Annunzio, a Gardone Riviera. Ore 8 «Caffè e sigaretta». La giornata diinizia così, mentre scorre on line le prime pagine dei quotidiani («scelgo quali prendere secondo le notizie d’apertura») e L’Eco della stampa per le uscite sul Vittoriale, dimora-palcoscenico della “vita inimitabile” di Gabriele d’Annunzio, di cui è presidente. Poi un altro paio di caffè, un uovo bevuto dal ...

