«Ahia!», il nuovo Ep dei Pinguini Tattici Nucleari è il sottotitolo perfetto per il 2020 – Il video (Di martedì 8 dicembre 2020) L’Annus horribilis per il mondo – solo chi è nato nella prima metà del secolo scorso può ricordare orrori paragonabili alla pandemia di Coronavirus – era cominciato alla grande per i Pinguini Tattici Nucleari. La band bergamasca aveva raggiunto l’apice della sua popolarità grazie alle performance sul palco di Sanremo. Anche il sold out per il concerto al Forum – cancellato causa Covid – avrebbe inaugurato un’inedita stagione di palazzetti per il gruppo. Poi, dal 21 febbraio, giorno del “paziente uno” di Codogno, ogni possibile programmazione cavalcando l’hype del Festival si è sgretolata. «È un anno che abbiamo iniziato e finiremo sperando – sintetizza Riccardo Zanotti, frontman della band -. All’inizio speravamo che andasse bene Sanremo, adesso speriamo che le persone possano tornare a vivere una vita normale». Nonostante tutto, il ... Leggi su open.online (Di martedì 8 dicembre 2020) L’Annus horribilis per il mondo – solo chi è nato nella prima metà del secolo scorso può ricordare orrori paragonabili alla pandemia di Coronavirus – era cominciato alla grande per i. La band bergamasca aveva raggiunto l’apice della sua popolarità grazie alle performance sul palco di Sanremo. Anche il sold out per il concerto al Forum – cancellato causa Covid – avrebbe inaugurato un’inedita stagione di palazzetti per il gruppo. Poi, dal 21 febbraio, giorno del “paziente uno” di Codogno, ogni possibile programmazione cavalcando l’hype del Festival si è sgretolata. «È un anno che abbiamo iniziato e finiremo sperando – sintetizza Riccardo Zanotti, frontman della band -. All’inizio speravamo che andasse bene Sanremo, adesso speriamo che le persone possano tornare a vivere una vita normale». Nonostante tutto, il ...

